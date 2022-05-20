 الرئيس الأوكراني: القوات الروسية حولت دونباس لجحيم - بوابة الشروق
الجمعة 20 مايو 2022 10:41 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو أفضل مسلسل دراما رمضاني في الموسم الحالي؟








النتـائـج تصويت

الرئيس الأوكراني: القوات الروسية حولت دونباس لجحيم

وكالات:
نشر في: الجمعة 20 مايو 2022 - 10:20 ص | آخر تحديث: الجمعة 20 مايو 2022 - 10:20 ص


أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، أن القوات الروسية تكثف ضغوطها في منطقة دونباس التي حولتها إلى "جحيم"، معتبرا من جهة ثانية أن المساعدات الضخمة التي أعلنت واشنطن تقديمها لكييف تشكل استثمارا في أمن الغرب.

ووافق الكونجرس الأمريكي، الخميس، على رزمة مساعدة ضخمة لأوكرانيا بقيمة أربعين مليار دولار لدعم الجهود العسكرية لأوكرانيا في مواجهة روسيا، في وقت بدأ وزراء مال مجموعة السبع مناقشة المبالغ التي يمكن أن تنفقها كل دولة لدعم كييف.

وقال زيلينسكي في رسالة بالفيديو ليل الخميس الجمعة "بالنسبة إلى شركائنا، الأمر ليس مجرد إنفاق أو تبرع". وأضاف "هذه مساهمتهم في أمنهم، لأن حماية أوكرانيا تعني حمايتهم ضد حروب وأزمات جديدة قد تتسبب بها روسيا".

ويُفترض أن تسمح رزمة المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا بالتزود خصوصا بآليات مصفحة وتعزيز منظومتها للدفاع الجوي، في وقت تركّز روسيا جهودها في شرق البلاد وجنوبها بعد فشلها في السيطرة على كييف وخاركيف شمالا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك