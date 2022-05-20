الرئيس الأوكراني: القوات الروسية حولت دونباس لجحيم





أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، أن القوات الروسية تكثف ضغوطها في منطقة دونباس التي حولتها إلى "جحيم"، معتبرا من جهة ثانية أن المساعدات الضخمة التي أعلنت واشنطن تقديمها لكييف تشكل استثمارا في أمن الغرب.



ووافق الكونجرس الأمريكي، الخميس، على رزمة مساعدة ضخمة لأوكرانيا بقيمة أربعين مليار دولار لدعم الجهود العسكرية لأوكرانيا في مواجهة روسيا، في وقت بدأ وزراء مال مجموعة السبع مناقشة المبالغ التي يمكن أن تنفقها كل دولة لدعم كييف.



وقال زيلينسكي في رسالة بالفيديو ليل الخميس الجمعة "بالنسبة إلى شركائنا، الأمر ليس مجرد إنفاق أو تبرع". وأضاف "هذه مساهمتهم في أمنهم، لأن حماية أوكرانيا تعني حمايتهم ضد حروب وأزمات جديدة قد تتسبب بها روسيا".



ويُفترض أن تسمح رزمة المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا بالتزود خصوصا بآليات مصفحة وتعزيز منظومتها للدفاع الجوي، في وقت تركّز روسيا جهودها في شرق البلاد وجنوبها بعد فشلها في السيطرة على كييف وخاركيف شمالا.