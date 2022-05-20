بريطانيا تسجل 13 ألفا و812 إصابة جديدة و169 وفاة بفيروس كورونا

سجلت بريطانيا 13 ألفا و812 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و169 وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة .

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 22 مليونا و416 ألفا و204 ، والوفيات إلى 178ألفا و547

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا أنه قد تم إعطاء 144 مليونا و228 ألفا و4 جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بريطانيا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.