أعلن بوروسيا دوتموند الألماني، اليوم الجمعة، إقالة مديره الفني ماركو روزه.

وأكد دورتموند عبر الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» على شكرهم لـ ماركو روزه على العمل الذي قام به الفترة الماضية والتزامه الكبير متمنيين له التوفيق في مستقبله الخاص والرياضي، إلى جانب توجيه الشكر لجهازه المعاون أيضًا".

وأوضح دورتموند أن النادي سيُجري محادثات حول الجهاز الفني الجديد للفريق في الأيام القليلة المقبلة.

ومن جانبه قال هانز يواكيم واتسكه، الرئيس التنفيذي لدورتموند:" هذا اليوم ليس يومًا سهلًا لأي منا، الاحترام المتبادل بين كلًا منا كان ولا يزال رائعًا، بعد موسمًا غير مرض لأسباب مختلفة، أدركنا أننا لم نحقق أقصى استفادة من فرصنا في العديد من الجوانب".

بينما قال ماركو روزه:" على الرغم من صعوبة الموسم وعدم تحقيقنا للعديد من الأمور، إلا أنني كنت مقتنعًا بمسارنا، وخلال حديثنا كان لدي انطباع بأن الإدانة بنسبة 100% لجميع المسئولين لم تعد موجودة، وفي النهاية قررنا معًا إنهاء التعاون".