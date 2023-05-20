توريد 140 ألف طن قمح إلى صوامع وشون أسوان حتى الآن

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عن توريد 73% بواقع 140 ألف طن من إجمالي المستهدف توريده، وهو 191 ألف طن من محصول القمح بالصوامع والشون والبناكر والهناجر، سواء التابعة لشركة مطاحن مصر العليا أو الشركة القابضة للصوامع بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

وأوضح المحافظ، أنه نظرا لتعبئة الطاقة القصوى لصوامع الراجحي بتوشكى بواقع 30 ألف طن و179 كيلو جراما، بالإضافة إلى قرب التعبئة للطاقة القصوى للعديد من الصوامع والشون والبناكر على مستوى مدن ومراكز المحافظة، فقد تم دعم الصوامع بمحافظات الأقصر وقنا وسوهاج بأكثر من 25 ألف طن من القمح.

ومن جانبه، أكد المهندس خالد أبو القاسم مدير مديرية التموين بأسوان، أنه في إطار تعليمات الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، فإنه جارِ مواصلة المرور الميداني للجنة المشتركة؛ لمتابعة التزام المزارعيين بتسليم كل كميات القمح وبدرجة نقاوة عالية.

وأشار أبو القاسم، إلى التزام جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردي الكميات المحددة بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الأستلام، على أن يحرم كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة من صرف الأسمدة المدعمة له، كما يحرم من أي دعم يقدم من البنك الزراعي المصري.

وأضاف المهندس خالد أبو القاسم، أن اللجان المشتركة من مديريات الزراعة والتموين والجهات المختصة تعمل على تقديم جميع التسهيلات اللازمة للمزارعين، والتيسير عليهم أثناء عملية التوريد، وتحفيزهم وتشجيعهم، وخاصة بعد قرار رئيس الجمهورية بزيادة سعر توريد أردب القمح لتحقيق المستهدف بنهاية موسم الحصاد.

وتابع أبو القاسم، أن توريد الأقماح يتم داخل صومعة مطحن أسوان بطاقة 6 آلاف طن، بجانب 5 آلاف طن بشونة مطحن كوم أمبو، بالإضافة إلى صومعة الراجحي بتوشكى بطاقة 30 ألف طن، وصومعة مطاحن إدفو بطاقة 25 ألف طن، علاوة على صومعة مطاحن المفالسة بطاقة 60 ألف طن، وهنجر المفالسة بطاقة 30 ألف طن، وبنكر إدفو بطاقة 35 ألف طن، وذلك في ظل زيادة المساحات المنزرعة إلى 203 آلاف و820 فدانا تقريباً، سواء من الرقعة الزراعية القديمة أو ما تشهده المحافظة من مشروعات جديدة للاستصلاح الزراعي باستخدام طرق الري الحديثة في الزراعات وتوعية المزارعيين.