مؤسسة حياة كريمة تطلق أول برنامج تدريبي لطلاب الجامعات بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب

أطلقت مؤسسة حياة كريمة اليوم السبت، أولى مراحل البرنامج التدريبي لطلاب الجامعات من أجل تعزيز دور العمل التطوعي، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب من مختلف المحافظات، للتعريف بالمؤسسة والمشروع القومي "حياة كريمة" من خلال المشاركة المجتمعية.

وذكرت مؤسسة "حياة كريمة" -في بيان اليوم السبت- أن البرنامج التدريبي يُعتبر بداية انطلاق مبادرة للتوعية بأهمية العمل التطوعي والعمل المجتمعي لطلاب الجامعات، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، وذلك عن طريق تدريب الطلاب على المهارات الحياتية، والزيارات الميدانية، وتسليط الضوء على دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم المشروعات القومية في مختلف المجالات.

تضمن البرنامج التدريبي الذي يضم طلاب من جامعات (الإسكندرية ومصر للعلوم والتكنولوجيا والجامعة البريطانية) تنفيذ ورش عمل وأنشطة تفاعلية متنوعة، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

من جانبه قام فريق عمل مؤسسة حياة كريمة بالاستماع لأفكار ومقترحات الطلاب المختلفة حول المبادرات التي يمكن تطبيقها بشكل فعلي داخل قرى حياة كريمة خلال مراحلها الثلاث.

كما شهد التدريب تنظيم عدة مسابقات وعروض تقديمية وورش عمل بمشاركة الطلاب، تحت إشراف فريق عمل المؤسسة.

ومن أجل تحفيز الطلاب على ما يطرحونه من أفكار تعمل المؤسسة على التنفيذ الفعلي لمقترحات الطلاب بتنفيذ المبادرة الفائزة على مدار البرنامج التدريبي في قرى الريف المصري، بإشراف الطلاب الذين تم تدريبهم.

يأتي هذا البرنامج التدريبي سعيًا من المؤسسة لنشر ثقافة العمل التطوعي وأهمية تعزيز الوعي لدى الشباب والنشء ولا سيما طلاب الجامعات بدور المشاركة المجتمعية، وإكساب الطلاب بالمهارات والخبرات اللازمة، وتشجيعهم على العمل التطوعي، بالإضافة إلى المساهمة في بناء مواطن صالح لديه إحساس بالمسئولية للمشاركة في الحياة العامة، بتجهيز برامج تدريبية، وزيارات ميدانية للاستفادة من طاقة وحماس الشباب، وتوجيه الشباب للعمل التطوعي.