 رقم مميز لـ مانشستر سيتي بعد تتويجه بالدوري الإنجليزي - بوابة الشروق
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رقم مميز لـ مانشستر سيتي بعد تتويجه بالدوري الإنجليزي

محمد عاطف
نشر في: السبت 20 مايو 2023 - 10:14 م | آخر تحديث: السبت 20 مايو 2023 - 10:14 م

حسم فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا، لقب الدوري الإنجليزي للمرة التاسعة في تاريخه والثالثة على التوالي، بعد خسارة أرسنال أمام نوتنجهام فورست.

وكان فريق نوتنجهام فورست قد فاز على نظيره أرسنال بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب سيتي جرواند مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي «بريميرليج».

وحافظ مانشستر سيتي على لقبه في الدوري الإنجليزي للعام الثاني على التوالي، ليصبح خامس فريق في التاريخ يفوز باللقب لـ 3 مواسم متتالية.

وسبق السيتي في تحقيق هذا الرقم بمسابقة الدوري الإنجليزي 4 فرق، وهم، هدرسفيلد تاون، أرسنال، ليفربول، ومانشستر يونايتد «مرتين».


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