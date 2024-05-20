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أعداد جريدة الشروق
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السوداني يؤكد تضامن العراق مع إيران بوفاة رئيسها

د ب أ
نشر في: الإثنين 20 مايو 2024 - 9:41 ص | آخر تحديث: الإثنين 20 مايو 2024 - 9:41 ص

أعرب رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، عن تضامن بلاده مع الشعب الإيراني بفاجعة وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما بحادث تحطم الطائرة المؤسف في شمال إيران.

وقال السوداني، في بيان تعزية: "ببالغ الحزن، وعظيم الأسى، تلقينا نبأ وفاة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ورفاقهما، خلال حادث تحطم الطائرة المؤسف في شمال إيران" .

‏وأضاف "إننا إذ نتقدم بخالص تعازينا ومواساتنا إلى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي، وإلى إيران، حكومةً وشعباً ونعرب عن تضامننا مع الشعب الإيراني الشقيق ومع الإخوة المسئولين في الجمهورية الإسلامية بهذه الفاجعة الأليمة".

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