تايوان تعتزم تدشين صندوق ثروة سيادي ومنصة استثمارية

أعلن الرئيس التايواني لاي تشينج تي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تعتزم تدشين صندوق ثروة سيادي ومنصة استثمارية بهدف تسخير قدراتها الصناعية للتوسع عالميا واستهداف أسواق الذكاء الاصطناعي الأساسية.

وأشار لاي، إلى النمو الأخير لشركات أمريكية مثل انتيجريس وميكرون وجوجو وايه ام دي وإنفيديا في تايوان، مما يبرز تأثيرها على التكنولوجيا والنمو الاقتصادي.

وأعلن جينسين هوانج المدير التنفيذي لشركة إنفيديا، أمس الاثنين، في تايبيه اختيار المدينة لتكون موقع مقر الشركة الجديد في الخارج، انفيديا كونسيلتشن.

وقال لاي، خلال خطاب في القصر الرئاسي للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لتوليه منصبه" سوف نعزز مسار اقتصادي يتمثل في البقاء بقوة في تايوان وتعزيز التواجد العالمي لشركاتنا بالتزامن مع تقوية العلاقات مع أمريكا".

وأعرب لاي، عن أمله في أن تقود تايوان الاقتصاد العالمي والذكاء الاصطناعي في معرض كومبيتوكس تايبيه، وهو معرض تجاري دولي للتكنولوجيا، تم تدشينه اليوم الثلاثاء بمشاركة 50 ألف مشارك من الخارج.

وارتفعت صادرات قطاعات أشباه المواصلات والتكنولوجيا، التي تمثل أهمية كبيرة للذكاء الاصطناعي، العام الماضي بنسبة 59% لتصل إلى أكثر من 100 مليار دولار، حيث يتم تصنيع 90% من الرقائق المتقدمة حول العالم في تايوان.