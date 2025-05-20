نائب محافظ بني سويف يصطحب مساعد وزير الصحة لمتابعة سير العمل بمشروع إنشاء مستشفى ببا المركزي

اصطحب بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، في جولة تفقدية ضمن برنامج زيارته للمحافظة اليوم، والتي تأتي في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين المحافظة وأجهزة وهيئات الوزارة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة في قطاع الصحة.

حيث تفقد نائب محافظ بني سويف ومساعد الوزير مشروع إنشاء مستشفى ببا المركزي، وذلك بحضور: الدكتورة سماح أحمد جاد، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، ومحمد بكري، رئيس مركز ومدينة ببا، والدكتور محمد قريبة، وكيل مديرية الصحة.

وتابع نائب المحافظ ومساعد الوزير مستجدات وسير العمل في المشروع، الذي تنفذه الوزارة ضمن خطتها لإحلال وتجديد وتطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، حيث تم الاطلاع على تفاصيل ومراحل العمل بالمشروع الجاري تنفيذه على مساحة تزيد عن 8 آلاف متر مربع، ويتكون من بدروم ودور أرضي و5 أدوار علوية، حيث يشتمل البدروم على (خزان أرضي + غرفة مضخات + مشرحة + مخازن + مغسلة رئيسية + مطعم عاملين + نفايات طبية + الغازات الطبية + غرف الكهرباء + ورش + خدمات + إداري)، فيما يتضمن الدور الأرضي (عيادات خارجية + قسم الطوارئ + الأشعة + مطبخ + الاستقبال + مدخل رئيسي + خدمات + إداري).

في حين تضم باقي الأدوار أقسام: (الغسيل الكلوي + معمل التحاليل + مناظير + علاج طبيعي + قاعة التدريب + إدارة المستشفى + استقبال + خدمات + بنك الدم + إقامة وعناية مركزة لمرضى الحروق + الصيدلية + مخزن أدوية + غرف إقامة + غرف إقامة مرضى السيدات + غرف عمليات ولادة طبيعية وقيصرية + حضانات أطفال + قسم العناية المركزة + العناية المركزة للأطفال + غرف عزل صحي + غرف عمليات).