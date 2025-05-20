وزير إسرائيلي: سنضم أراضي بغزة حال عدم إعادة حماس للرهائن

نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي ميكي زوهار قوله إن إسرائيل ستضم أراضي بقطاع غزة إذا لم تعد حركة حماس المحتجزين الإسرائيليين وتغادر إلى الأبد على حد تعبيره.

وأضاف زوهار، أن إسرائيل لا تستطيع أن تتحمل حدوث مجاعة بغزة لأنها ستخسر الدعم الدولي، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وذكر أن الوقت ليس مناسبا لضم الضفة الغربية، قائلا إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتيح فرصا لتحقيق ذلك، على حد تعبيره.

وأكد الوزير الإسرائيلي أن من مصلحة واشنطن ضمان احتفاظ إسرائيل باليد العليا في حربها مع إيران، موضحا أن تل أبيب وواشنطن شركاء "ولدينا بعض الخلافات لكنني أعلم أن ترامب سيدعمنا دائما".