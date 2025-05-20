واشنطن تتجنب الرد الصريح على إعلان نتنياهو عزمه احتلال غزة بالكامل

تجنبت متحدثة البيت الأبيض كارولين ليفيت، الرد بشكل صريح على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزم تل أبيب احتلال قطاع غزة كاملا، مكتفيةً بوصف ذلك بأنه "تصريح جديد".

وأوضحت ليفيت في مؤتمر صحفي مساء الاثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واضح في رغبته بإنهاء الصراعات في منطقة الشرق الأوسط.

وردا على سؤال عما إذا كان ترامب يؤيد أو يشعر بالارتياح لتصريح نتنياهو بأنه سيسيطر على غزة بالكامل، قالت ليفيت: "سيتعين عليّ التحدث مع الرئيس عن هذا الأمر. أعتقد أن هذا التصريح صدر للتو. سأترك الأمر للرئيس ليتحدث عنه".

وتابعت: "ترامب يريد بوضوح رؤية نهاية الصراع في المنطقة وإطلاق سراح جميع الرهائن والأسرى".

والاثنين، أكد نتنياهو إصراره على مواصلة إبادة واحتلال غزة، وأقر بوجود ضغوط خارجية خلف اعتزامه السماح بإدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.

وقال نتنياهو في تسجيل مصور بثه على منصة تل[رام: "سنسيطر على (نحتل) جميع أراضي قطاع غزة، هذا ما سنفعله".

ولليوم الـ80 تواصل إسرائيل سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون فلسطيني بغزة، عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود، ما أدخل القطاع مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 174 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.​​​​​​​