حصيلة ضحايا الحرب على غزة تتجاوز 175 ألف شهيد وجريح

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، فيما أظهرت البيانات تجاوز حصيلة ضحايا الحرب على غزة 175 ألف شهيد وجريح.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، مساء الثلاثاء، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 87 شهيدًا، و290 إصابة.

وذكرت أن الحصيلة الأولية لما وصل للمستشفيات منذ فجر اليوم وحتى اللحظة، 53 شهيدًا وأكثر من 50 جريحًا، نتيجة مجازر واستهدافات الاحتلال بحق المواطنين في قطاع غزة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 53 ألفًا و573 شهيدًا، و121 ألفًا و688 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025، تاريخ استئناف حرب الإبادة على غزة، إلى 3427 شهيدًا، و9647 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا️ من الضحايا لازال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.