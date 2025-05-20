مصيلحي: الأهلي كان من أول الأندية المؤيدة لقرار إلغاء الهبوط

أكد محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد، أن الأهلي كان من أول الأندية المؤيدة لقرار إلغاء الهبوط في الموسم الحالي بسبب الأندية الشعبية.

وقال محمد مصيلحي في تصريحات لقناة إم بي سي مصر: "تم التصويت على قرار إلغاء الهبوط وأغلب الأندية كانت متعاطفة على عدم الهبوط بسبب الأندية الشعبية والجماهيرية".

وأضاف: "هل يكون هناك الدوري المصري بدون الأندية الشعبية؟ 18 ناد في الدوري الممتاز منهم 12 ليسوا أندية شعبية، حتى يكون دوري استثنائي يكون استثنائي في كل شيء".

وأكمل: "الأهلي أول ناد وافق على إلغاء الهبوط، وليس لدي أزمة في الهبوط الموسم الحالي لكن هل يمكن إقامة الدوري دون الإسماعيلي أو المحلة؟".

وأنهى رئيس نادي الاتحاد: "علينا تطبيق اللائحة في المواسم القادمة مهما كان من يهبط بسبب ازدحام المسابقة، وشكل الدوري في الموسم الجديد سيكون صعبًا".