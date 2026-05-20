فشل الفريق الأول بالنادي الأهلي في التتويج ببطولة الدوري الممتاز، لأول مرة منذ 4 مواسم، حيث عاد الزمالك لرفع الدرع من جديد، وللمرة الخامسة عشرة في تاريخه.

الأهلي لم يفشل في التتويج بالدوري فحسب، بل قد احتل المركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة، ليشارك في النسخة المقبلة من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بدلًا من المشاركة بدوري أبطال أفريقيا.

وكانت هناك العديد من الأسباب وراء الموسم الكارثي للأهلي، حيث لم ينجح الفريق في التتويج إلا بلقب كأس السوبر المصري، فيما خسر دوري أبطال أفريقيا، وكأس مصر، وكأس رابطة الأندية، وأخرها الدوري الممتاز.

الارتباك الفني

ولعل ما يتصدر أسباب خسارة الأهلي الدوري الممتاز هذا الموسم، هو حالة الارتباك الفني، التي عاشها الفريق، حيث قامت إدارة الأهلي بتغيير 3 مدربين منذ بداية الموسم.

وبدأ الإسباني، خوسيه ريبييرو الموسم مع الأهلي، لكنه سرعان ما تمت إقالته سريعًا، إثر الهزيمة أمام بيراميدز، مع التعادل أمام مودرن سبورت، وغزل المحلة.

وتولى عماد النحاس تدريب الأهلي بشكل مؤقت بعد ذلك، حيث استمر في تلك المهمة قرابة شهر، خاض خلالها 5 مباريات، فاز في 4 منهم، وتعادل في واحدة.

بعد ذلك، تعاقد النادي الأهلي مع الدنماركي، ييس توروب، الذي بدأ مسيرته بشكل جيد مع الفريق، لكن سرعان ما تراجعت النتائج من جديد، وخسر الأحمر معه 4 بطولات.

تعثرات في الطريق

وشهدت مسيرة الأهلي تعثرات بارزة، أسفرت عن خسارة الفريق فرصة المنافسة على الدوري مبكرًا، بشكل نظري، وكانت على رأسها الهزيمة أمام بيراميدز، في الدور الأول، والتي أسفرت عن إقالة الجهاز الفني.

كما كرر الأهلي هزيمته أمام بيراميدز في الدور الثاني، بمواجهة كانت كافية أن تجعل حسابات التتويج في يد الأحمر، لكنه أهدرها بخسارة ثقيلة بثلاثية نظيفة.

أيضًا تلقى الأهلي هزيمة لم تكن في الحسبان، كانت أمام طلائع الجيش، بهدفين مقابل هدف، في ختام الدور الأول من المسابقة، مما أبعد الأحمر كثيرًا عن حسابات التتويج بالدوري.

بخلاف ذلك، شهدت مسيرة الأهلي في الدوري العديد من التعادلات، أمام فرق تبدو كأنها في المتناول، أبرزها التعادل مع بتروجت، وزد، وغزل المحلة، ومودرن سبورت، والبنك الأهلي، وجميعها فرق تشارك في مجموعة تفادي الهبوط، بخلاف التعادل مع المصري، وإنبي، وسيراميكا كليوباترا.

صفقات غير مفيدة

أيضًا، أجرى الأهلي العديد من التغييرات على قوامه هذا الموسم، بإبرام صفقات كثيرة، كان معظمها دون جدوى، إن كانت في فترتي الانتقالات الصيفية أو الشتوية.

وتعاقد الأهلي في الصيف الماضي مع محمد شريف، ومحمد شكري، ولم ينجح الثنائي في تثبيت أقدامهم مع الأحمر، بل وخرجا في الكثير من الأحيان من حسابات الجهاز الفني.

وفي الشتاء الماضي، أبرم الأهلي صفقات أخرى، في محاولة لتصحيح المسار، أبرزها عمرو الجزار، الذي لم يشارك في أي مباراة بقميص الأحمر، وكذلك يلسين كامويش، الذي ابتعد سريعًا عن حسابات الفريق، بخلاف أحمد عيد، الذي لم يظهر كثيرًا مع النادي.

أيضًا، أبرم الأهلي صفقات مدوية على مدار الموسم الجاري، ولم تقدم معظمها المردود الفني المنتظر، مثل أحمد سيد زيزو، ومحمد علي بن رمضان، ويوسف بلعمري.