أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية نجاح إجراء قائمة متكاملة من التدخلات الدقيقة لعلاج الانسداد المزمن الكامل بالشرايين التاجية (Chronic Total Occlusion – CTO) لـ 4 حالات مرضية معقدة، وذلك لأول مرة بمجمع الفيروز الطبي بمدينة طور سيناء.

كما أعلنت الهيئة نجاح ثاني حالة لتركيب جهاز "Mitral Clip" لعلاج ارتجاع الصمام الميترالي عن طريق القسطرة القلبية التداخلية، مؤكدة أن نجاح هذه التدخلات المتقدمة يأتي في إطار استراتيجية الهيئة الهادفة إلى دعم التخصصات الدقيقة وتوطين أحدث التقنيات العلاجية داخل منشآت الهيئة بجنوب سيناء، بما يضمن تقديم خدمات طبية متقدمة وفق أعلى المعايير العالمية، خاصة بالمناطق الحدودية والنائية.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن مجمع الفيروز الطبي يواصل ترسيخ مكانته كمركز متقدم لخدمات القلب التخصصية والقسطرة القلبية المعقدة، مؤكدا أن التوسع في تقديم هذه التدخلات الدقيقة داخل جنوب سيناء يُجسد رؤية الدولة في تعزيز العدالة الصحية، وتوفير أحدث الخدمات العلاجية للمواطنين بالقرب من محل إقامتهم، دون الحاجة إلى الانتقال خارج المحافظة لتلقي الرعاية المتقدمة.

وأوضح رئيس الهيئة أن تدخلات علاج الانسداد المزمن الكامل بالشرايين التاجية (CTO) تُعد من أكثر إجراءات القسطرة القلبية التداخلية تعقيدا ودقة، نظرا لطبيعة الانسدادات المزمنة وصعوبة عبور الأسلاك والأدوات الدقيقة خلال مناطق الانسداد، وهو ما يتطلب خبرات طبية متقدمة وتقنيات عالية الدقة لتحقيق أفضل النتائج العلاجية بأعلى معدلات الأمان.

وأشار إلى أنه جرى خلال التدخلات استخدام تقنية "Dual Coronary Injection" لتقييم مسار الانسداد وتحديد القنوات الجانبية بدقة، إلى جانب تقنية "Antegrade Wire Escalation" باستخدام أسلاك متخصصة لعبور الانسداد تدريجيا، فضلا عن استخدام "Microcatheter Support" لتوفير دعم وتحكم أكبر أثناء المناورة داخل الشريان، وفي بعض الحالات جرى اللجوء إلى تقنيات "Dissection and Re-entry" لاستعادة مجرى الدم بشكل آمن، إضافة إلى إجراء "Balloon Pre-dilatation" وزراعة الدعامات الدوائية "Drug-Eluting Stents" للحفاظ على تدفق الدم الطبيعي بالشرايين.

ولفت رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى أن جميع الحالات الأربع شهدت نجاحا كاملا في استعادة التروية الدموية للشرايين المستهدفة، وتحقيق تدفق دموي طبيعي (TIMI III Flow)، مع تحسن فوري بالنتائج القسطارية، ودون تسجيل مضاعفات تُذكر.

كما أشار رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى نجاح ثاني عملية لتركيب جهاز "Mitral Clip"، والتي تتخطى تكلفتها خارج التغطية الصحية الشاملة 3 ملايين جنيه، وذلك بمجمع الفيروز الطبي لعلاج الارتجاع الشديد بالصمام الميترالي عن طريق القسطرة القلبية التداخلية، وهو ما يعكس التطور الكبير الذي تشهده خدمات تدخلات الصمامات الحديثة داخل منشآت الهيئة، بينما لم يتكلف المريض أكثر من 482 جنيها فقط تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة.

وأوضح أن الحالة لمريض يبلغ من العمر 60 عاما كان يعاني من ضعف شديد بعضلة القلب، وبلغت الكفاءة الانقباضية للقلب (EF) نحو 17%، إلى جانب ارتجاع شديد بالصمام الميترالي تسبب في أعراض متقدمة من قصور عضلة القلب أثرت بصورة كبيرة على جودة حياته، مع ارتفاع درجة الخطورة حال اللجوء إلى التدخل الجراحي التقليدي، وبعد التقييم الدقيق للحالة من خلال فريق القلب متعدد التخصصات (Heart Team).

وقال إنه جرى اتخاذ القرار بإجراء تركيب جهاز "Mitral Clip" بالقسطرة القلبية كبديل علاجي متقدم وآمن، وقد جرى تنفيذ الإجراء بنجاح مع تحسن ملحوظ في كفاءة الصمام وتقليل درجة الارتجاع، بما انعكس إيجابيا على الحالة الوظيفية للمريض وتحسين الأعراض المصاحبة.