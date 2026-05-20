جوجل تعلن عن سلسلة من التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي

تطلق شركة جوجل قريبا وفرة من الأدوات والأنظمة الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مساعد ذكاء اصطناعي يساعد المستخدمين من خلال تنفيذ المهام بشكل استباقي نيابة عنهم.

وقد كان الذكاء الاصطناعي "ايجنتك إيه أي" -وهو المصطلح الرائج الأحدث والأكثر اختيارا من قبل شركات التكنولوجيا- محورا مركزيا في مؤتمر المطورين السنوي لشركة جوجل أي/أو . وكان وكيل الذكاء الاصطناعي القادم، "جيميني سبارك"، واحدا من بين العديد من إعلانات الشركة في المؤتمر اليوم الثلاثاء.

وقال سوندار بوشاي، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، اليوم الثلاثاء أمام مدرج مكتظ بالقرب من المقر الرئيسي للشركة في ماونتن فيو بكاليفورنيا: "إننا ندخل بقوة في عصر جيميني الوكيل. لقد قمت بتجربة كل أنواع الوكلاء، ويمكنك حقا رؤية الإمكانات، ولكن الأيام لا تزال في بدايتها عندما يتعلق الأمر بجعل الوكلاء سهلي الاستخدام، وآمنين للغاية، ومفيدين بحق".

وقد ضخت جوجل وشركتها الأم، "ألفابت"، مليارات الدولارات في تطوير الذكاء الاصطناعي. وقال رئيسها التنفيذي للشؤون المالية في اتصال مع المستثمرين في أواخر أبريل إن النفقات الرأسمالية لهذا العام قد ترتفع لتصل إلى 190 مليار دولار. ولكن يبدو أن هذا الاستثمار يؤتي ثماره، حيث أظهرت أرباحها الربع سنوية نمواً قوياً. وقد ارتفع السهم بنسبة 11% أخرى منذ صدور التقرير.

وقال بوشاي خلال الكلمة الرئيسية إن تطبيق جيميني كان لديه 400 مليون مستخدم نشط شهريا العام الماضي، ولكن عدد المستخدمين تجاوز الآن 900 مليون، حيث زاد أكثر من الضعف في غضون عام.

ويجري إطلاق عائلة النماذج الأحدث من جوجل، "جيميني 5ر3، اليوم الثلاثاء لمليارات المستخدمين حول العالم بدءا بنموذج "جيميني 5ر3 فلاش". ويركز نموذج "فلاش" على السرعة، وتقول جوجل إن "5ر3 فلاش" هو أقوى نموذج وكيل وبرمجة لديها حتى الآن، ولكنه أيضا أسرع بنحو أربع مرات من بعض المنافسين.

وقد أصبح هذا النموذج الآن هو النموذج الافتراضي لتطبيق جيميني و"وضع الذكاء الاصطناعي" في بحث جوجل. كما تعمل الشركة على إصدار 5ر3 من نموذج "جيميني برو" ، والذي تقول إنها تستخدمه داخليا وتتوقع إطلاقه الشهر المقبل.

وقالت الشركة إنه تم تطوير "جيميني 5ر3 " مع تدريبات أمان وتخفيف مخاطر جديدة وأكثر تقدماً، مما يعني أن نماذجها أقل عرضة لتوليد محتوى ضار أو لرفض الإجابة بالخطأ على الاستفسارات الآمنة.

كما أعلنت جوجل عن نموذج جديد، "جيميني أومني"، والذي سيمكن المستخدمين من إنشاء مقاطع فيديو عالية الجودة من خلال كتابة استعلام باستخدام أي مدخلات، سواء كانت نصوصاً، أو صوراً، أو مقاطع فيديو، أو تسجيلات صوتية. ويمكن بعد ذلك تعديل الفيديو الذي ينشئه "أومني" بسهولة من خلال محادثة مع النموذج. وسيكون المستخدمون قادرين في النهاية على إنشاء صور وصوتيات باستخدام "أومني"، ولكن لم تتوفر تفاصيل حول موعد إطلاق تلك الميزات.