الأهلي يشارك في الكونفدرالية رغم الفوز على المصري في ختام الدوري

تغلب النادي الأهلي على مضيفه، المصري البورسعيدي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، الأربعاء، لحساب منافسات الجولة الختامية من المرحلة الثانية للدوري الممتاز.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب الجيش ببرج العرب، في الإسكندرية، جيدة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجريات اللعب، مع أفضلية نسبية من جانب المصري البورسعيدي.

وبدأ الأهلي بضغط قوي على المصري البورسعيدي، أسفر عن التقدم في النتيجة بشكل مبكر، حيث تمكن محمود حسن تريزيجيه من تسجيل الهدف الأول بالدقيقة الأولى، عن طريق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وشهدت الدقيقة 37، حصول ياسين مرعي، مدافع الأهلي على بطاقة حمراء مباشرة، إثر عرقلته لمهاجم المصري البورسعيدي، وهو منفرد بمرمى مصطفى شوبير، ليضطر ييس توروب، المدير الفني للأهلي لإجراء تبديل بالدقيقة 39، حيث شارك هادي رياض، بدلًا من حسين الشحات.

الشوط الثاني جاء هادئًا نوعًا ما، مع استمرار الاستحواذ للمصري البورسعيدي، استغلالًا للنقص العددي في صفوف الأهلي.

وحصل النادي الأهلي على ركلة جزاء في الدقيقة 87، بعد لمسة يد على باهر المحمدي، داخل منطقة الجزاء، ليسجلها محمود حسن تريزيجيه، معلنًا عن الهدف الثاني له وللأحمر.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد النادي الأهلي إلى النقطة 53، التي يحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعة التتويج بالدوري الممتاز، ويشارك على إثرها ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، فيما يشارك الزمالك وبيراميدز ببطولة دوري أبطال أفريقيا.