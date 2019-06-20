«المصريين الأحرار» يعد ملف لانتهاكات حقوق الإنسان فى تركيا

أعلن حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، عن إعداد تقرير عن اوضاع وانتهاكات حقوق الإنسان فى تركيا، وتعكف لجنة حقوق الإنسان برئاسة الحقوقي سعيد عبد الحافظ، على إعداده.

وكشف رئيس لجنة حقوق الإنسان بالحزب، فى بيان اليوم، أن التقرير عن انتهاكات تركيا لحقوق الإنسان فى ضوء التقارير التى أصدرتها المؤسسات المعنية بالأمم المتحدة ومن واقع التقارير المقررين الخواص.

وقال عبد الحافظ،إن التقرير يؤكد ويبرز تردي أوضاع حقوق الإنسان بتركيا خلال الثلاثة سنوات الأخيرة وتعرض الحق فى الحياة والحق فى حرية الرأي والتعبير وتردي الأوضاع داخل السجون التركية.

وأضاف أن التقرير الذى يعُده الحزب يتناول الأدلة الكاملة عن إنتهاك تركيا لسيادة بعض الدول العربية ومنها ليبيا وسوريا والعراق ويخلص التقرير إلي توضيح العلاقة بين الجماعات والمليشيات المسلحة ودولة تركيا وما قدمته من دعمًا لوجستيًا وإمدادها بالإسلحة والذخائر للجماعات الإرهابية.

وتابع:"التقرير الجارٍ إعداده يطرح توصيات وعلى رأسها تقديم التقرير باعتباره شكوى للمجلس الدولى لحقوق الإنسان بالتعاون مع بعض المنظمات المصرية ذات الصفة الإستشارية فى الأمم المتحدة، باعتبار ما تقوم به تركيا تهديدًا للسلم والأمن الدوليين وإنتهاك صارخ لقواعد القانون الدولى".