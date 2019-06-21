السلطات التركية تضبط عشرات المهاجرين غربي البلاد

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أعلنت مصادر أمنية تركية ضبط 46 مهاجرًا غير نظامي كانوا يحاولون التوجه إلى الجزر اليونانية بطريقة غير قانونية، وذلك في ولاية باليكسير غربي تركيا.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصادر أمنية أن فرق خفر السواحل رصدت قاربًا مطاطيًا يقل مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل جزيرة "جبلاك" التابعة لقضاء أيفاليك بالولاية.

وأشارت المصادر إلى أن خفر السواحل ضبطوا القارب حيث كان على متنه 42 مهاجرًا أفغانيًا وأربعة من إيران.

وأوضحت المصادر أنه تم نقل المهاجرين إلى مخفر خفر السواحل في جزيرة جوندا التركية، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

كانت السلطات التركية أعلنت الاثنين الماضي انتشال ثماني جثث بعد غرق قارب لمهاجرين غير شرعيين غربي البلاد.