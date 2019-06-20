السيسي يلتقي رئيس مجلس الشيوخ الروماني ويؤكد تعزيز التعاون بين البلدين

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى اليوم الخميس، بمقر إقامته في بوخارست رئيس مجلس الشيوخ الروماني، والذي أشاد بما شهدته العلاقات الثنائية من طفرة مؤخرًا، ذلك حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل.

وأضاف متحدث «الرئاسة»، أن الرئيس السيسي أعرب عن تقديره لمتانة وقوة علاقات الصداقة بين مصر ورومانيا، كما أكد على الاهتمام الذي توليه مصر لتعزيز التعاون البرلماني بين البلدين.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، إلى العاصمة الرومانية بوخارست؛ لعقد لقاءات مع عدد من المسؤولين هناك، حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.