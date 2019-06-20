الادعاء السويدي ينفي اعتزامه تجديد طلب احتجاز مؤسس «ويكيليكس»

أعلنت سلطات الادعاء في السويد، اليوم الخميس، أنها لن تستأنف ضد قرار محكمة في البلاد برفض إصدار طلب احتجاز رسمي ضد مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج على خلفية إعادة فتح التحقيق في مزاعم ارتكابه جرائم اعتداء جنسي.

وأعلن الادعاء -حسبما نقلت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية- أن العمل سينصب حاليا على تقييم الأدلة الواردة في التحقيقات عبر إجراء عدد من المقابلات. وتسعى السويد إلى استجواب أسانج إلا أنه لا يمكنها المطالبة بترحيله من بريطانيا إلا بعد صدور أمر احتجاز ومذكرة اعتقال أوروبية ضده، وإذا تم توجيه التهم له وإدانته في السويد فقد تصل فترة سجنه إلى أربع سنوات.

ويقضي أسانج -أسترالي الجنسية- عقوبة بالسجن لمدة 50 أسبوعا في بريطانيا بسبب تخطي الكفالة بعد أن أمضى سبعة أعوام في السفارة الإكوادورية في لندن لتجنب تسليمه إلى السويد بسبب ادعاءات الانتهاك الجنسي التي يواجهها منذ عام 2010 وينكر تورطه فيها.

يشار إلى أن محكمة في السويد رفضت في وقت سابق من الشهر الجاري طلبا من الادعاء بإصدار طلب احتجاز غيابي بحق جوليان أسانج، موضحة أنه يمكن الاستمرار في التحقيقات دون إصدار أمر باحتجازه.