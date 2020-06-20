تسجيل 7889 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا

أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد، تسجيل 7889 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية في عموم البلاد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 576 ألفا و952 إصابة.

وأفاد بيان للمركز الروسي، اليوم السبت، بأن الإصابات الجديدة سُجلت في 84 إقليما ومنطقة في روسيا، مشيرا إلى تسجيل 161 وفاة جديدة جراء الفيروس التاجي خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الوفيات في عموم روسيا إلى 8002 وفاة.

وأضاف البيان أن 10 آلاف و186 شخصا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليتجاوز إجمالي المتعافين في روسيا 334 ألف حالة.