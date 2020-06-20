محافظ الوادي الجديد يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة

أكد محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ضرورة منع أي تجمعات للطلاب وذويهم خارج اللجان بعد انتهاء الامتحان وذلك كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال تفقده مقار لجان الامتحانات بمدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنات بالخارجة، وذلك في إطار الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة التي ستبدأ غدا بلجان المحافظة البالغ عددها ١٢ لجنة لاستقبال عدد ١٨٤١ طالبا وطالبة.

واطمئن أيضا على تجهيز اللجان بكافة التجهيزات اللازمة، وتأكد من عدم وجود كثافة باللجان والالتزام بالعدد المحدد وهو ١٤ طالبا، موجها بضرورة الالتزام بكافة التدابير الاحترازية.

وشدد المحافظ على توزيع الكمامات والقفازات على الطلاب قبل دخول المدرسة، والكشف الطبي عليهم والالتزام بالدخول من بوابة التعقيم ومراعاة مسافات التباعد بينهم.