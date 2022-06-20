إزالة 3 تعديات بالبناء في مدينة الأقصر

قام مجلس مدينة الاقصر، بتنفيذ حملة لإزالة أعمال الأبنية المخالفة، اسفرت عن إزالة بناء مخالف عبارة عن سقف طابق أرضي بشارع الهيلتون خلف مكتب البريد بحي شمال بمساحة حوالي 70 متر مربع.

وأوضح رئيس المدينة، أنه فور ورود بلاغ يفيد بالشروع في البناء بالمنطقة المعنية تم التوجه مباشرة إلى الموقع وتم تجهيز حملة مكونة من الأجهزة التنفيذية التابعة لمجلس المدينة بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر لتنفيذ الإزالة في المهد حتى مستوى سطح الأرض، وتم التحفظ على معدات البناء (الخلاطة) واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما قام حي المطار، بتنفيذ حملة إزالة تعديات في المهد لعدد 2 سلم خرساني لمنزلين وذلك لمخالفة شروط الترخيص والتعدي على خط التنظيم بطريق نجع العوابد.

كما قام مجلس مدينة الأقصر، بإيقاف حالة بناء مخالف بجزيرة العوامية بمنطقة حي جنوب، بعد رصد المخالفة أثناء المرور اليومي، وهي عبارة عن تجهيز لتركيب شدة خشبية لسقف أول علوي مساحة 100 متر مربع، وتم إيقاف الأعمال وفك الشدة الخشبية في المهد.