 ديانج وعبد المنعم يواصلان الغياب عن تدريبات الأهلي الجماعية - بوابة الشروق
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ديانج وعبد المنعم يواصلان الغياب عن تدريبات الأهلي الجماعية

محمود باهي
نشر في: الإثنين 20 يونيو 2022 - 12:42 م | آخر تحديث: الإثنين 20 يونيو 2022 - 12:42 م

خاض أليو ديانج ومحمد عبد المنعم، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة تدريبات بدنية وتأهيل في الجيم على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

وأدى الثنائي جانبًا من التدريبات البدنية والجري حول الملعب، قبل أن يستكملا تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص بكل منهما للتخلص من الإصابة.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك استعدادًا لمباراة غزل المحلة والمحدد لها الأربعاء المقبل.

وتعادل الأهلي أمام الزمالك أمس بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأهلي we السلام، ضمن مؤجلات الجولة 20 لمسابقة الدوري الممتاز.


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