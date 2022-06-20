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أعلن نادي ويستهام الإنجليزي لكرة القدم اليوم الاثنين تعاقده مع المدافع المغربي نايف أكرد من رين الفرنسي.

ووافق أكرد /26 عاما/، الذي شارك في 25 مباراة دولية، على توقيع عقد لمدة خمسة أعوام مع ويستهام.

وكان ديفيد مويس المدير الفني لويستهام حريصا على ضم لاعب قلب دفاع يلعب بقدمه اليسرى خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ويُنتظر أن يخوض أكرد منافسة في الفريق مع كريج داوسون وعيسى ديوب وأنجيلو أوجبونا وكورت زوما، حسب ما أشارت إليه وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وقال مويس في تصريحات لموقع نادي ويتهام :"يسعدني الترحيب بنايف في ويستهام. لقد تابعنا تقدمه منذ فترة وأنا سعيد للغاية بأننا نجحنا في حسم الصفقة."

وأضاف :"هو إضافة رائعة وسيعزز خياراتنا في الدفاع.. لقد أُعجبت حقا بشخصية نايف وأسلوبه خلال مناقشاتنا. لديه رغبة هائلة في التطور والنجاح، وأثق في أنه سيتأقلم بشكل جيد للغاية معنا."

وبدأ نايف أكرد مسيرته الاحترافية مع الفتح المغربي ثم انتقل للعب في فرنسا عام 2018 حيث انضم إلى ديجون ومنه إلى رين في عام 2020 .

وقال أكرد :"شعرت بسعادة هائلة عند سماعي باهتمام ويستهام بالحصول على خدماتي. عندما سمعت بذلك، أدركت أنني بحاجة للذهاب إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، لأن هذا يشكل حلما لكل لاعب."

وأضاف :"ويستهام نادي تاريخي. تحدثت مع المدير الفني وقد أبدى اهتماما كبيرا بي، لذلك كان من السهل علي اختيار الانضمام إلى ويستهام."