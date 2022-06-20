رئيس وزراء كوريا الجنوبية يتوجه إلى باريس لحشد الدعم لاستضافة معرض إكسبو 2030

توجه رئيس الوزراء الكوري الجنوبي "هان دوك سو"، إلى باريس اليوم الأحد لحشد الدعم الدولي لحملة كوريا الجنوبية لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 في مدينة بوسان الساحلية جنوب البلاد.

وخلال تلك الرحلة التي تمثل أول رحلة خارجية له منذ توليه منصبه الشهر الماضي، يخطط "هان" لحضور اجتماع الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض المقرر عقده خلال يومي الاثنين والثلاثاء، والمكتب الدولي للمعارض هو هيئة حكومية دولية تتولى مسؤولية الإشراف على معارض إكسبو الدولية.

ومن المقرر أن يلقي"هان" يوم الثلاثاء عرضًا تقديميًّا حول رغبة كوريا الجنوبية في استضافة الحدث الدولي تحت شعار "تحويل عالمنا، التحرك نحو مستقبل أفضل"، وفقًا لمساعديه.

ومن المتوقع أن يلتقي "هان" بممثلي الدول أعضاء المكتب الدولي للمعارض لطلب دعمهم على هامش الاجتماع، وفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

ويعتبر معرض إكسبو الدولي واحدًا من أكبر المهرجانات الدولية إلى جانب كأس العالم والأولمبياد. ووفقًا لحكومة كوريا الجنوبية، فمن المقدر أن تبلغ قيمة التأثيرات الاقتصادية التي ستُجنى من استضافة معرض إكسبو الدولي 61 تريليون وون (47.1 مليار دولار أمريكي).