الاتحاد الأوروبي يخطط لتدريب 30 ألف جندي أوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تدريب 30 ألف عسكري من قواتها خلال العام الحالي.



وقالت الدفاع الأوكرانية في بيان إنه "من المقرر هذا العام تدريب 30 ألف عسكري من القوات المسلحة الأوكرانية، على أراضي دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي".



وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي ضمن إطار مهمة الاتحاد الأوروبي للمساعدات العسكرية لأوكرانيا، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.



وكان مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قد صرح في وقت سابق، بأن دول الاتحاد دربت 24 ألف عسكري أوكراني، وأن هذا العدد سيزداد.



وتتلقى أوكرانيا دعماً مالياً وعسكرياً، من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يقدر بعشرات مليارات الدولارات منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في 24 فبراير العام الماضي.