تعقد إدارة التكامل الاقتصادي العربي الاجتماع الـ55 للجنة التنفيذ والمتابعة، غدا الاربعاء بمقر الأمانة العامة وبمشاركة الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وممثل عن اتحاد الغرف العربية.



ويتضمن جدول أعمال الاجتماع تسع بنود رئيسية، على رأسها بند المتابعة الذي يناقش آليات تنفيذ قرارات القمم والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات العلاقة بالمنطقة، كما تقوم الدول الأعضاء بمناقشة أية عقبات قد تواجه تطبيق أحكام المنطقة وذلك من خلال البند الدائم المخصص لذلك على جدول أعمال الاجتماع.



كما يناقش الاجتماع مقترح المملكة العربية السعودية لإنشاء منصة للعقبات التي تواجه الدول العربية في مراحل التطبيق لتسهيل التواصل بين نقاط اتصال المنطقة لتسريع حل ومعالجة أية عقبات قد تواجه التجارة العربية البينية بين الدول الأعضاء.



ويبحث الاجتماع أيضا مستجدات تطبيق الملاحق الجديدة المكملة للبرنامج التنفيذي للمنطقة في مجال (القيود الفنية على التجارة- الصحة والصحة النباتية – تسهيل التجارة – الملكية الفكرية) ومتابعة إنشاء اللجان المعنية لتطبيق تلك الملاحق، وكذلك متابعة أداء فرق العمل واللجان المنبثقة عن لجنة التنفيذ والمتابعة، ومنها الفريق العربي للمتخصصين في مجال لمنافسة ومراقبة الاحتكارات في الدول العربية، والفريق العربي لحماية المستهلك، والفريق العربي لسلامة الغذاء.



الجدير بالذكر أن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تعتبر المكون الحديث للنظام العربي التجاري الذي سطرته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والذي أصبح المحفل الحقيقي للمفاوضات التجارية ومرجعيتها القمم الدورية والاقتصادية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولمتابعة تطور أداء المنطقة يتم عقد اجتماعات دورية للجنة التنفيذ والمتابعة المعنية بكافة موضوعات ذات العلاقة بالمنطقة.