الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء احتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية

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أعرب الاتحاد الأوروبي ، عن قلقه البالغ إزاء احتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية، محذرا من "التصعيد".

ذكرت ذلك قناة "سكاي نيوز" البريطانية، اليوم السبت في نبأ عاجل.. دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن - أمس الجمعة - احتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، زاعما أنها لم تتبع قواعد الملاحة الدولية.

وكانت البحرية البريطانية قد احتجزت - في وقت سابق - ناقلة نفط إيرانية (جريس 1) في جبل طارق؛ بسبب تهريبها النفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

ومن جانبها أعربت ألمانيا عن قلقها و تضامنها مع المملكة المتحدة في حادث احتجاز إيران أمس الناقلة البريطانية Stena Impero في مضيق هرمز.

وادانت الخارجية الألمانية على لسان متحدثها على صفحتها الالكترونيه تصرفات إيران ووصفتها بانها خطوة غير مبررة أسفرت عن التفاقم الخطير للوضع المتوتر أصلا في المنطقة".

وحثت الخارجية الألمانية طهران على الإفراج عن الناقلة المحتجزة وطاقمها فورا، محذرة من أن استمرار التصعيد الإقليمي سيكون في غاية الخطورة وسينسف المساعي الرامية للبحث عن سبل احتواء الأزمة الحالية.