تعرف على أكثر الشخصيات العامة إعجابا لعام 2019

كشفت دراسة جديدة أن ميشيل أوباما والملكة إليزابيث الثانية وبريانكا شوبرا من بين أكثر النساء إعجابًا في العالم.

وحسبما نشر موقع "إندبينديت"، فإن المسح السنوي لـ YouGov يحلل أكثر الشخصيات التي يحبها الناس في العالم، وفي هذا العام توسعت الدراسة لتشمل آراء 42000 شخص يجيبون على أسئلة "بمن أنت معجب حقًا؟" و "من تحب أكثر؟" في الفترة من مارس إلى يونيو.

ووفقًا للنتائج انتزعت ميشيل أوباما، أنجيلينا جولي من القائمة كأكثر امرأة تحظى بالإعجاب في العالم، وتضم القائمة خمسة أفراد جدد، السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب، والمغنية الصينية بينغ ليوان، والعالمة الصينية تو يويو، والممثلة الهندية سوشميتا سين، وإلين ديجينيريس.

وحسبما نشر فعند تفصيلها حسب البلد ، تظهر النتائج أن البريطانيين يعجبون بالملكة إليزابيث الثانية على الأكثر في العالم، ويمنحونها إعجابًا بنسبة 22.61%، وتليها السيدة أوباما 13%، والممثلة دام جودي دينش 7.66%.

بالنسبة إلى أكثر الرجال إعجابًا في العالم، احتل مؤسس شركة Microsoft بيل جيتس المرتبة الأولى، ويليه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما والممثل جاكي شان.

بينما تتغير القائمة إلى حد ما في المملكة المتحدة، حيث يحتل خبير التاريخ الطبيعي ديفيد أتينبورو القائمة (25.7%) ، ثم أوباما 14%، ودوق كامبريدج 5.8%.