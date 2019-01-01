تحالف ميركل المسيحي يتقدم مجددا في استطلاعات الرأي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ارتفعت شعبية التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مجددا في استطلاعات الرأي، ليصبح بذلك أقوى حزب في ألمانيا بفارق واضح عن حزب الخضر.

وحصل التحالف المسيحي في استطلاع نُشرت نتائجه اليوم السبت، على نسبة 27%، بزيادة قدرها نقطة مئوية مقارنة بالأسبوع الماضي.

وفي المقابل، فقد حزب الخضر نقطة مئوية، ليحصل على نسبة 24%.

ولم تتغير نتيجة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، حيث استقرت عند 13%.

وتراجعت شعبية حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي بمقدار نقطة مئوية لتصل إلى 12%. وبلغت شعبية الحزب الديمقراطي الحر وحزب "اليسار" 8% لكل منهما.

وكان التحالف المسيحي حصل في استطلاع آخر نُشر أمس الجمعة على نسبة 28%، مقابل 25% لحزب الخضر.

وأجرى الاستطلاع معهد "فورسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من محطة "آر تي إل" التليفزيونية.

وشمل الاستطلاع، الذي أجري خلال الفترة من 15 حتى 19 يوليو الجاري، 2500 ألماني.