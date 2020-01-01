3 طعون ضد قرارات لجنة شيوخ الإسكندرية باستبعاد مرشحين من الانتخابات

تلقت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية، اليوم الاثنين، 3 طعون قضائية، ضد قرارات لجنة انتخابات مجلس الشيوخ، 2 منهم لمرشحان عن حزب النور على النظام الفردي، والطعن الثالث من ممثل قائمة "تحيا مصر".



وتقدم بالطعن الأول الدكتور طلعت مرزوق عبد العزيز سعد، ومحمد محرم أحمد، المرشحان عن حزب النور، بالنظام الفردي عن محافظة الإسكندرية، بسبب استبعادهم من الانتخابات لعدم إيضاح أسباب رفض أوراق ترشحهما، والخاصة بفتحهما حساب بالبنك أو البريد، خاص بالانتخابات، وأنهما قاموا بتقديم بذلك.



وطالبا في الدعوتان رقما 14261 و14262 لسنة 74 قضائية، الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار اللجنة بعدم إدراجهم بكشف المرشحين، على أن ينفذ الحكم، وبدون مسودة، وبدون إعلان.



واختصمت الدعوى الثالثة وتحمل رقم 14263 لسنة 74 وتقدم بها الممثل القانوني لقائمة "تحيا مصر" بسبب رفضها، بدعوي عدم استيفاء أوراق المرشحين الأساسيين والاحتياطيين وأن اللجنة طلبت أوراق غير المطلوبة.



وكانت اللجنة برئاسة المستشار محمد أمين المشد، رئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، استبعدت، قائمتي: "الاتحاد، وتحيا مصر"، والتي تُمثِل محافظات "الإسكندرية، والبحيرة، ومطروح"، وتضم كليهما 15 مرشحًا، منهم 7 عن الإسكندرية، و7 عن البحيرة، بالإضافة لمرشح عن مطروح، "أساسيين"، ومثلهم احتياطيين؛ لعدم استيفاء الأوراق للـ30 مرشحًا.



كما استبعدت اللجنة، 6 أشخاص من المتقدمين بأوراقهم للمقاعد الفردية، لأسباب متباينة، ما بين إيجابية تحليل مخدرات، وعدم الاتزان النفسي، وعدم استكمال تقرير التحليل النفسي، والتهرب من الخدمة العسكرية؛ ومرشحين حزبيين؛ بسبب عدم تقديم كشف حساب بنكي خاص بالعملية الانتخابية لمجلس الشيوخ، وبهذا يُصبح من لهم حق التنافس بالانتخابات في الإسكندرية 66 شخصًا.



وفحصت اللجنة، أوراق 72 مرشحًا محتملًا، بواقع 48 مستقلًا، و24 حزبيًا، بينهم 14 سيدة، في مقابل 58 رجلًا، يتنافسون على 7 مقاعد فردية، بجانب 3 قوائم "حزبية – ائتلافية" هي: "القائمة الوطنية من أجل مصر، وقائمة الاتحاد، والقائمة المصرية تحيا مصر"، وتضم كل منها 15 مرشحًا "أساسيًا" ومثلهم "احتياطيًا" بداخل كل منهم سيدة.



يذكر أن انتخابات مجلس الشيوخ، مقررًا إجرائها خارج مصر، يومي الأحد والاثنين، 9 و10 أغسطس المقبل، وفي الداخل، يومي الثلاثاء والأربعاء، 11 و12 من ذات الشهر.