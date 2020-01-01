محكمة قنا الإدارية: لم نتلق أي طعون بشأن المرشحين المستبعدين من الماراثون الانتخابي

كشفت مصادر بمحكمة قنا الإدارية، اليوم الاثنين، أن المحكمة لم تتلق أي طعون من قبل المرشحين الذين جرى استبعادهم من قبل اللجنة القضائية المشرفة على تلقي طلبات الترشح من خوض انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك لليوم الأول من فتح باب تلقي الطعون.



وكانت محكمة قنا الابتدائية، قد أعلنت مساء الأحد استبعاد 6 مرشحين للأسباب مختلفة، جاءت أسماؤهم كالتالي: عبدالنبي أحمد إسماعيل لحصوله على دبلوم زراعة- مجدي قرشي يوسف لحصوله على دبلوم معلمين- عبدالغني زيدان لكونه غير لائق طبيا- محمود أبوالسعود شرقاوي لكونه غير لائق طبيا- منتصر محمود عبدالمولى لم يخضع للكشف الطبي- سلوى أبو الوفا أحمد حجي لكونها غير لائقة طبيا.



وقبلت اللجنة القضائية أوراق 41 مرشحا لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، ضمت أسماؤهم كلًا من: أبوالنجا محمود عثمان المحرزي - محمد كمال محمود موسى - عبدالراضي عربي محمد حسن - سيد أحمد فؤاد أبو زيد - عبدالناصر أحمد إسماعيل - عبدالصمد عبداللطيف - أشرف عبدالغفار محمد - أحمد ربيع محمد يوسف - عبدالغني زيدان علي - علاء الدين حلمي إبراهيم - مصطفى كمال عبدالوهاب - الحسن علي عباس - خالد حمادة قاسم - مجدي قرشي يوسف - مساعد فارس محمد- ابتسام محمد أحمد - علاء الدين عزوز - عربي أبو زيد أحمد - منتصر محمود أحمد - عاطف محمد كمال - محمود الكبير الصغير - يامنة محمود محمد - محمود السنوسي محمود - أحمد إبراهيم الأمير - نان نصر الله ذكي - سلوى أبوالوفا أحمد - جمال عبدالله إسماعيل - رضا فتحى رسلان - عصام عطا الله محمد- هاني محمود توفيق - منصور محمد عبدالرحيم - كواعب أحمد محمد - محمود أبوبكر أحمد - حسين أحمد علي - أشرف حافظ عبداللطيف - محمود أبو السعود أحمد - عماد بارتي دميتري- آسيا محمد أحمد - سناء حسان طايع - عياد صبري سلامة - هشام فهمي الخبير- صادق فتحي صادق- حمام علي عمر - نبيل بخيت سيد-عبدالله أبوالعلا محمد- عبدالفتاح حسن دنقل.