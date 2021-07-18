تداول 503 شاحنات للبضائع والحاويات في ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانًا قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية، مع 19 سفينة متنوعة.



وأوضح البيان، أن حركة الصادر من البضائع العامة 6841 طنا، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 12834 طنا.



بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 57 حاوية مكافئة، تشتمل على خضراوات، حاصلات زراعية، وفواكه، يتم تصديرها إلى الإمارات وأمريكا وسنغافورة.



بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 215 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1092 حاوية مكافئة، ووصل رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 25014 طنا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 503 شاحنة.