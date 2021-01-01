محافظ الجيزة يؤدى صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد المغفرة بالعجوزة

أدى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد المغفرة بالعجوزة وسط تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأشار المحافظ، فى بيان عقب صلاة العيد، إلى رفع درجة الاستعداد القصوي بكافة أجهزة المحافظة وأن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لتلقى البلاغات والشكاوى والتى تم ربطها بالغرف الفرعية بالأحياء والمراكز والمدن والمديريات وذلك لسرعة التعامل مع الأحداث الطارئة والأستجابة السريعة لشكاوي المواطنين .

ووجه المحافظ، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع مختلف الأجهزة والمديريات والجهات الأمنية للتأكيد على تطبيق الإجراءات الإحترازية بمختلف القطاعات وإلتزام المحال والمقاهى بالقرارات والإجراءات المنظمة للعمل وإتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين .

وشدد المحافظ على كافة القيادات بضرورة التواجد الميداني ومتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين من أعمال النظافة والرقابة على الأسواق والمواقف وأعمال التطوير الجارية بمختلف أنحاء المحافظة ورصد مخالفات البناء مع التعامل الحازم معها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالإضافة الي منع كافة أنواع الإشغالات والتعديات علي نهر الطريق من قبل المحال والمقاهي والمنشأت التجارية وذلك لتسهيل الحركة المرورية.

رافق المحافظ خلال تأدية صلاة العيد إبراهيم الشهابي نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والدكتور أشرف اسماعيل مدير مديرية الطب البيطري ورؤساء أحياء الدقي والعجوزة وجنوب الجيزة وبولاق الدكرور والهرم.