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إجلاء المئات في منطقة بشمال إيطاليا وسط انتشار حرائق الغابات

روما - د ب ا
نشر في: الأربعاء 20 يوليه 2022 - 11:16 ص | آخر تحديث: الأربعاء 20 يوليه 2022 - 11:16 ص

استمر أكثر من 100 من رجال الاطفاء في مكافحة حريق كبير بشمال إيطاليا اليوم الأربعاء، حيث تم نقل 500 شخص من سكان منطقة ماساروسا في توسكانا إلى أماكن آمنة خلال الساعات الماضية.

وأظهر مقطع فيديو خلال الليل ألسنة اللهب تهدد المنازل وتحرق الاشجار، حيث توسعت عدة جبهات للحرائق بسبب الرياح القوية.

وتساند أربع طائرات إطفاء ومروحية الجهود المبذولة على الأرض. وتجرى عملية إخماد الحريق في توسكانا منذ الأحد الماضي.

وقال حاكم توسكانا، أوجينيو جياني، في تغريدة إن بعض أنابيب الغاز انفجرت بعدما أحاطت بها النيران.

ويكافح رجال الإطفاء منذ أسابيع حرائق الغابات والأحراش في أنحاء البلاد. ويرجع سببب الكثير من الحرائق إلى الإهمال أو الحرق عن عمد، وتفاقمت بعد ذلك بسبب الطقس الجاف والرياح.

وقد تم فرض أعلى حالة تأهب لمواجهة حرائق الغابات في مناطق بجزيرتي صقلية وسردينيا.


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