بوتين يهدد بمزيد من خفض إمدادات الغاز الروسي لأوروبا

هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمزيد من خفض إمدادات الغاز الروسي لأوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 ، وفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال الرئيس الروسي على هامش اجتماع جمعه مع رئيسي إيران وتركيا في طهران، إنه إذا لم يتم إعادة توربين الغاز الذي كان يخضع للصيانة في كندا إلى روسيا قريبا ، فقد تنخفض قدرة التدفق اليومي لخط أنابيب نورد ستريم 1 بشكل كبير في نهاية يوليو الجاري.

وفي الوقت ذاته، بدا واضحا أن بوتين يناشد الحكومة الألمانية إعادة النظر في قرارها بالتخلي عن خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" الذي اكتمل.

يشار إلى أن برلين ألغت المشروع بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في وقت سابق من هذا العام.

وأضاف بوتين :"مازال أمامنا طريق جاهز، ألا وهو نورد ستريم 2... يمكننا وضعه موضع التنفيذ".