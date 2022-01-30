اليمن: قيادة محافظة البيضاء تدين انتهاكات مليشيات الحوثي

أدانت قيادة محافظة البيضاء في اليمن الانتهاكات التي تمارسها المليشيات الحوثية في منطقة خبزة، والتي تمثلت في حصار منطقة خبزة بمديرية القريشية بالمحافظة منذ قرابة أسبوع كامل، وإقدامها أمس الثلاثاء على شن هجوم أسفر عن مقتل وجرح عدد من المدنيين الأبرياء.

وذكرت القيادة، في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن "مليشيات الحوثي قامت بانتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني والتي تمثلت في منع إسعاف طفلة، وأن أبناء منطقة خبزة صاروا عرضة لعمليات القتل والإبادة الممنهجة من قبل مليشيات الحوثي".

وأشارت إلى أن مثل هذه الجرائم التي تستهدف المدنيين، تشكل تهديدا حقيقا للسلام في اليمن في ظل سريان الهدنة الأممية الهشة التي ترعاها الأمم المتحدة، داعية منظمة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والوكالات الدولية إلى القيام بواجبهم في ممارسة الضغط على مليشيات الحوثي لوقف الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها في حق المدنيين من أبناء محافظة البيضاء.