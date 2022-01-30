البرلمان السريلانكي ينتخب رانيل ويكريمسينجه رئيسا جديدا للبلاد

انتخب البرلمان السريلانكي، اليوم الأربعاء، رانيل ويكريمسينجه رئيسا جديدا للبلاد ليحل محل جوتابايا راجاباكسا، الذي فر إلى الخارج بعدما اقتحم متظاهرون غاضبون قصره.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن أعضاء البرلمان انتخبوا ويكريمسينجه بعد حصوله على 134 صوتا مقابل 82 صوتا، ليكمل بذلك الفترة الرئاسية لسلفه راجاباكسا، والتي تنتهي في نوفمبر 2024.

وقد تولي ويكريمسينجه مهام الرئاسة بشكل مؤقت يوم الجمعة الماضي عقب فرار راجاباكسا إلى الخارج يوم الأربعاء الماضي، وإعلانه الاستقالة بعد احتجاجات حاشدة استمرت شهورا على الانهيار الاقتصادي في البلاد.

يذكر أن سريلانكا غارقة في أزمة اقتصادية غير مسبوقة أدت إلى حالة من عدم اليقين السياسي.. وتعاني سريلانكا من نقص في الأموال لدفع ثمن واردات الضروريات الأساسية مثل الغذاء والأسمدة والأدوية والوقود لسكانها البالغ عددهم 22 مليون نسمة.

وتسعى سريلانكا إلى الحصول على مساعدة من صندوق النقد الدولي ودائنين آخرين، لكن كبار المسئولين يقولون إن مواردها المالية سيئة للغاية لدرجة أن الحصول على خطة إنقاذ أصبح أمرا صعبا.