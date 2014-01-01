بايدن: القمة الأمريكية الإفريقية المرتقبة تؤكد التزام واشنطن تجاه القارة السمراء

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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن استضافة الولايات المتحدة القمة الثانية مع قادة دول إفريقيا، تثبت التزام واشنطن الدائم تجاه القارة السمراء، وتؤكد أهمية تعزيز سبل التعاون بشأن الأولويات العالمية المشتركة.

وقال بايدن، في بيان صحفي نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الأربعاء: "أتطلع إلى استضافة قادة من جميع أنحاء القارة الأفريقية في واشنطن العاصمة في الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر 2022 لحضور القمة الأمريكية-الأفريقية الثانية".

وأضاف أن هذه القمة تظهر كذلك التزام الولايات المتحدة الدائم تجاه إفريقيا وتؤكد أهمية العلاقات بين الولايات المتحدة وأفريقيا.

وأعرب الرئيس الأمريكي، بحسب البيان، عن تطلعه للعمل مع الحكومات الأفريقية والمجتمع المدني والقطاع الخاص ومجتمعات الشتات والمغتربين في جميع أنحاء الولايات المتحدة لمواصلة تعزيز رؤيتنا المشتركة لمستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة وإفريقيا.

وأفاد بأن القمة المرتقبة بين قادة الولايات المتحدة وأفريقيا سوف تستند إلى قيمنا المشتركة لتعزيز المشاركة الاقتصادية الجديدة بشكل أفضل وتعزيز التزام الولايات المتحدة وأفريقيا بالديمقراطية وحقوق الإنسان والتخفيف من تداعيات كورونا والأوبئة المستقبلية.

واستطرد بايدن قائلا إنها تقوم كذلك على العمل بشكل تعاوني لتعزيز الصحة الإقليمية والعالمية وتعزيز الأمن الغذائي والسلام والأمن والاستجابة لأزمة المناخ.

يذكر أن الولايات المتحدة استضافت أول قمة أمريكية-أفريقية استمرت 3 أيام عام 2014 بمشاركة ما يقرب من 50 زعيما أفريقيا.