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تستضيف العاصمة الإيطالية روما، الأحد، مؤتمراً دولياً حول الهجرة يركز على العلاقة بين الهجرة والتنمية، وذلك بحضور شخصيات بارزة.

ويعقد المؤتمر لدى وزارة الخارجية و يحضره رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية منطقة البحر المتوسط ​​الموسعة وكبار مسئولي الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية الرئيسية، بحسب موقع "ديكود 39" الإيطالي.

وينطلق المؤتمر في تمام الساعة 12.30 مع وصول الوفود الرسمية إلى وزارة الخارجية. وستبدأ أعمال المؤتمر في الساعة الواحدة في قاعة المؤتمرات الدولية مع كلمة لوزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تايواني تليها الكلمة الافتتاحية لرئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني.

ومن المتوقع انطلاق جلستي عمل مع الاستنتاجات التي عُهد بها إلى رئيسة مجلس الوزراء.

من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في إحاطة أمام البرلمان حول المبادرات الأوروبية والدولية لمكافحة الهجرة غير الشرعية مع الإشارة بشكل خاص إلى مشاريع الشراكة مع تونس ودول البحر الأبيض المتوسط ​​الأخرى إن أفضل أداة هي دبلوماسية النمو.

وعبر تاياني عن الرغبة في مرافقة الشركات الإيطالية في إنشاء مشاريع مشتركة محلية وكذلك معالجة المواد الخام محليًا.

ولفت وزير الخارجية الإيطالي إلى الصلة بين النمو والأمن، مشيراً إلى هدف تعزيز التعاون في قطاع الاتجار غير المشروع.