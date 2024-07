أطباء بلا حدود: جميع زملائنا في قطاع غزة يتأثرون بشكل مباشر بالعنف والتهجير

قالت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم السبت، إن الأطقم الطبية في قطاع غزة تتأثر بشكل مباشر بالعنف والتهجير.

وأضافت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»: «جميع زملائنا في قطاع غزة يتأثرون بشكل مباشر بالعنف والتهجير، ومؤخراً دمّر القصف الإسرائيلي منزل أحد أطباء غرفة الطوارئ وقتل ابن أخيه».

ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ288 على القطاع.

وقالت في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح السبت، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 37 شهيدًا و54 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية».

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 38 ألفًا و919 شهيدًا، و89 ألفًا و622 إصابة.

ونوهت أن عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

