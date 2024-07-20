إطلاق 30 صاروخا من لبنان على شمال الأراضي المحتلة

أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم السبت، بإطلاق رشقة صاروخية مؤلفة من 30 صاروخًا من جنوب لبنان باتجاه إصبع الجليل وشمال الجولان المحتلين.

وأشارت فضائية «النهار» اللبنانية، إلى أن «صفارات الإنذار تدوي في منطقة إصبع الجليل وشمالي الجولان السوري المحتل»، دون التطرق إلى تفاصيل أخرى.

من جهته، لفت مراسل قناة «الميادين»، إلى إطلاق أكثر من 40 صاروخا من لبنان على شمال الأراضي المحتلة.

ويتبادل حزب الله في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفًا يوميًا منذ الثامن من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى على طرفي الحدود.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمرة على غزة، خلّفت الآلاف الضحايا والمصابين معظمهم من الأطفال والنساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع.