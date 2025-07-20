 ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 58765 والإصابات إلى 140485 منذ بدء العدوان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 58765 والإصابات إلى 140485 منذ بدء العدوان

د ب أ
نشر في: الأحد 20 يوليه 2025 - 7:10 ص | آخر تحديث: الأحد 20 يوليه 2025 - 7:10 ص

ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 58,765 شهيدا، و140,485 مصابا، منذ 7 أكتوبر 2023.

وأوضحت مصادر طبية، اليوم السبت، أن من بين الحصيلة 7,938 شهيدا، و28,444 مصابا، منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشارت إلى أن حصيلة شهداء "المساعدات" الذين وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية بلغت 14 شهيدا، وأكثر من 94 مصابا، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 891 شهيدا، وأكثر من 5,754 مصاب.

وبينت، أنه وصل إلى المستشفيات 98 شهيدا (منهم 3 شهداء انتشال) و511 مصابا خلال الساعات الـ 48 الماضية، مشيرة إلى أن عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.


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