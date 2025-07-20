سلطات مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا ترحل 700 سوداني

قال مسؤولون ليبيون يوم السبت إن السلطات في شرق ليبيا أعادت مئات السودانيين إلى بلادهم التي مزقتها الحرب، في حملة صارمة على المهاجرين غير الشرعيين الذين يسعون للفرار من الصراع والفقر إلى أوروبا عبر الدولة المطلة على البحر المتوسط.

وذكرت المديرية العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية في شرق ليبيا في بيان أن 700 سوداني كانوا محتجزين مؤخرا في وسط وجنوب شرق ليبيا، تم ترحيلهم يوم الجمعة برا إلى السودان.

وقال البيان إن بعض المرحلين يعانون من أمراض معدية بما في ذلك التهاب الكبد والإيدز. وأضاف أن آخرين تم ترحيلهم إما بسبب إدانات جنائية أو "لأسباب أمنية"، دون تقديم تفاصيل.

وجاءت عملية الترحيل في إطار حملة مستمرة ضد تهريب البشر ونشاط الهجرة غير الشرعية، في شرق ليبيا، الذي تسيطر عليه قوات القائد العسكري القوي خليفة حفتر.

وفي الأسبوع الماضي، قال خفر السواحل في شرق ليبيا إنه اعترض قاربا يحمل 80 مهاجرا متجها إلى أوروبا قبالة مدينة طبرق الشرقية.

وأصبحت ليبيا في السنوات الأخيرة نقطة عبور للذين يفرون من الحروب والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويسعون لحياة أفضل في أوروبا.