توافق إيران والترويكا الأوروبية على استئناف المحادثات النووية

اتفقت إيران مع كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا (الترويكا الأوروبية) على استئناف المحادثات النووية.

وكشف مصدر مطّلع في تصريح خاص لوكالة تسنيم الدولية للأنباء عن توصّل إيران إلى اتفاق مع كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا لعقد جولة جديدة من المحادثات بشأن الملف النووي الإيراني.

وأضاف المصدر أن الاتفاق تمّ على مبدأ استئناف المحادثات، إلا أن التشاور لا يزال جاريًا حول تحديد الزمان والمكان، مشيرًا إلى أن موعد المحادثات المقبلة ومكان انعقادها لم يُحسما بعد.

وفي وقت سابق علم مراسل وكالة تسنيم أن إيران تدرس طلبا من ثلاث دول أوروبية لاستئناف المحادثات بشأن القضية النووية ورفع العقوبات.

وبحسب تسنيم، من المقرر أن تجرى هذه المحادثات على مستوى مساعدي وزراء خارجية إيران والدول الأوروبية الثلاث.