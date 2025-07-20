 الوادي الجديد: إحالة مخالفات الأراضي للنيابة ومهلة لتحديد إحداثياتها حتى منتصف سبتمبر المقبل - بوابة الشروق
الأحد 20 يوليه 2025 9:20 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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الوادي الجديد: إحالة مخالفات الأراضي للنيابة ومهلة لتحديد إحداثياتها حتى منتصف سبتمبر المقبل

عمرو بحر
نشر في: الأحد 20 يوليه 2025 - 8:59 م | آخر تحديث: الأحد 20 يوليه 2025 - 8:59 م

عقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء المراكز، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، وسيد محمود السكرتير العام، وإيهاب نافع السكرتير العام المساعد، وعدد من التنفيذيين المعنيين، لبحث موقف ملفات التقنين والتصالح في مخالفات البناء.

وأوضح المحافظ أن الاجتماع ناقش مستجدات رصد المخالفات وفقًا لمنظومة المتغيرات المكانية، مؤكدًا أنه سيتم إحالة أي مخالفات يتم رصدها بعد صدور قانون التصالح إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين عن منعها في المهد.

وأشار الزملوط إلى منح مهلة للمواطنين للتقدم بطلبات توقيع إحداثيات الأراضي الزراعية المملوكة لهم حتى منتصف سبتمبر الجاري بجميع الوحدات المحلية للمراكز، مع إعداد قاعدة بيانات دقيقة للأراضي الخفية.

كما لفت إلى أنه سيتم إصدار مستندات صرف الأسمدة الزراعية عبر شهادات مؤمنة تتضمن إحداثيات الأرض، بهدف منع التلاعب والتزوير وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

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