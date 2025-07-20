بين قصص الحب والحنين، انقضى اللقاء الثاني من فعاليات "صيف الأوبرا 2025"، الذي تُنظمه وزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، حيث استمتع الحضور داخل المسرح المكشوف برحلة غنائية عاطفية أحيتها النجمة حنان ماضي.

ومع دقات التاسعة مساءً، تحوّلت منصة العرض إلى آلة زمن، نقلت جمهور الفنون الراقية إلى حقبة تسعينيات القرن الماضي، حيث انسابت كلمات أعمال حنان ماضي الشهيرة بصوتها المُفعم بالمشاعر الصادقة والممهور بالنقاء والأصالة، لتُعيد إلى القلوب ذكريات سنوات ولّت.

وبأداء يتسم بالفخامة الإبداعية، غنّت حنان ماضي مجموعة من أشهر أعمالها، منها: إسكندرية الصبية، كان وكان، كسبنا مشاعرنا، آسيا، عدي الهوى، عصفور المطر، مين هي، شباك قديم، اللقاء الثاني، يا غريب، على نار هادية، البحر بيخطفني، قصة الأمس، مافيش في الأغاني، سرسب، ليه ما أعرفش، ليلة عشق، شدي الضفاير، المال والبنون، بالإضافة إلى تتر المسلسل الإذاعي سيدة الدارين.

جاء الحفل في إطار خطط وزارة الثقافة، باعتبار دار الأوبرا المصرية إحدى مؤسساتها الفاعلة، لإعادة توثيق صلة الأجيال الجديدة بالفنون الراقية، التي تُعد جزءًا أصيلًا من ملامح الريادة الحضارية لمصر.