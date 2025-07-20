استقالة الرئيس التنفيذي لشركة أسترونومر بعد جدل فيديو حفل كولدبلاي

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا الأمريكية "أسترونومر" استقالته بعد أن أثار مقطع فيديو تم تصويره خلال حفل موسيقي لفرقة كولدبلاي جدلا واسعا.

ووفقًا لبيان نشرته شركة أسترونومر إنك. على "لينكد إن" يوم السبت، استقال آندي بايرون من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة.

وقالت الشركة في منشورها على "لينكد إن":"تلتزم أسترونومر بالقيم والثقافة التي وجهتنا منذ تأسيسنا. ويتوقع من قادتنا أن يحددوا المعايير في السلوك والمساءلة على حد سواء، ومؤخرا، لم يتم الوفاء بهذا المعيار".

يأتي هذا الإجراء بعد يوم من إعلان الشركة عن وضع بايرون في إجازة، وفتح مجلس الإدارة تحقيقا رسميا في الحادثة التي انتشرت بشكل واسع.